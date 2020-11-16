

Хухашвили: Несерьезно впадать в истерику при каждом упоминании Саакашвили

16.11.2020 16:14





Михеил Саакашвили является лидером «Национального движения», он существует, не исчезнет, соответственно, впадать в истерику при каждом упоминании о нем несерьезно, - завил эксперт Гия Хухашвили в беседе с «IPN», чем откликнулся на ведущуюся в оппозиции дискуссию по поводу возвращения Михеила Саакашвили в Грузию.



По его словам, вопрос приезда Саакашвили вне политики и этой ситуацией пользуются лишь власти.



«Полемика в оппозиции по поводу приезда Саакашвили для меня совершенно лишена логики и непонятна. Сам Саакашвили говорит, что не намерен приезжать в этой обстановке, следовательно, это абсолютно непонятная и высосанная из пальца тема. Кто-то может думать, что без Михеила Саакашвили ничего не получится, однако почему это соображение должно вызывать политическую дискуссию абсолютно непонятно. Еще раз повторю, политическая дискуссия по вопросу приезда Саакашвили абсолютно непонятна и единственно, кто пользуется этой ситуацией – это власть. Почему они этого не понимают?! Ведь эта дискуссия абсолютно беспредметна и находится вне политики, и непонятно, как это связано с реальным политическим процессом. Политический процесс сегодня проходит вокруг того, какие мы провели выборы, и легитимны ли эти выборы?! И как связано с этим то, приедет или нет Саакашвили?! Михеил Саакашвили является лидером одного из членов «тематического сотрудничества» – «Национального движения», он существует, не исчезнет, соответственно, впадать в истерику при каждом упоминании о нем несерьезно», - заявил Хухашвили.



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