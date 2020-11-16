

Гамкрелидзе: Речь идет о серьезных ограничительных мерах

16.11.2020 16:43





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, введенные в Грузии ограничения будут ужесточены, и сегодня вечером состоятся дополнительные консультации по этой теме.



«В стране введены определенные ограничения, которые будут ужесточены. Об этом сегодня тоже говорили на Координационном совете, сегодня вечером, завтра пройдут дополнительные консультации. В стране будет ужесточен ряд ограничений, заранее не могу сказать какие», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



Однако Гамкрелидзе отмечает, что полное закрытие не рассматривается.



«Мы не рассматриваем полное закрытие, которое Китай осуществил в Ухане в течение трех месяцев. Рассматриваются серьезные ограничительные меры, некоторые из которых введены, а некоторые будут ужесточены, хотя само по себе обеспечение соблюдения не имеет значения, важно соблюдение. Очень важно ввести определенные ограничения, но больше — контролировать их исполнение», — пояснил Гамкрелидзе.



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