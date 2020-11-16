|
|
Гамкрелидзе: Речь идет о серьезных ограничительных мерах
16.11.2020 16:43
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, введенные в Грузии ограничения будут ужесточены, и сегодня вечером состоятся дополнительные консультации по этой теме.
«В стране введены определенные ограничения, которые будут ужесточены. Об этом сегодня тоже говорили на Координационном совете, сегодня вечером, завтра пройдут дополнительные консультации. В стране будет ужесточен ряд ограничений, заранее не могу сказать какие», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
Однако Гамкрелидзе отмечает, что полное закрытие не рассматривается.
«Мы не рассматриваем полное закрытие, которое Китай осуществил в Ухане в течение трех месяцев. Рассматриваются серьезные ограничительные меры, некоторые из которых введены, а некоторые будут ужесточены, хотя само по себе обеспечение соблюдения не имеет значения, важно соблюдение. Очень важно ввести определенные ограничения, но больше — контролировать их исполнение», — пояснил Гамкрелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна