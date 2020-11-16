

Саакашвили: Мы не только Армении проигрываем в футбол, мы со всеми все проигрываем

16.11.2020 17:00





Мы не только Армении проигрываем в футбол, мы со всеми все проигрываем – теперь от нас зависит, хотим ли мы быть в этом позорном бедствии, или хотим восстановить достоинство, вернуть самолюбие и наши голоса – об этом третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в опубликованном на своей странице в Facebook видеообращении.



По его оценке, Грузия осталась последней отсталой диктатурой на европейском пространстве.

«В Молдове состоялись президентские выборы, на которых победила мой друг (моя подруга), лидер прозападной оппозиции Майя Санду. Результаты экзит-поллов на президентских выборах в Молдове были такими же, как и в Грузии – приблизительно 59% в пользу оппозиции. Результаты выборов в Молдове совпали с результатами экзит-поллов. В Грузии же наоборот, поскольку выборы были украдены. Когда я в 2012 году мирным путем передал власть, Молдова была самой бедной страной в Европе, а Грузия была далеко впереди. Сегодня Молдова опережает Грузию на 200 долларов на душу населения. Долг Молдовы составляет всего 26%, тогда как в Грузии он стал 60%. Грузия осталась последней отсталой диктатурой на всем этом пространстве», - заявил Михеил Саакашвили.



По его словам, «Международный республиканский институт» США в своем заключении признал, что проведенные выборы в Грузии не соответствуют установленным стандартам и международное содружество увидело, что происходит.



«Грузия – (уважающая себя страна. Нельзя, чтобы мы оставались плетущимися сзади! Мы все вместе избавимся от этой позорной напасти и обязательно дадим пинок и выдворим. Грузия продолжит свое стремительное развитие, и снова станет самой лучшей страной в регионе», - отметил Михеил Саакашвили.





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