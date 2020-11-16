

Предвыборный мониторинг MDF выявил антизападные послания и дезинформацию

16.11.2020 20:13





Фонд развития СМИ (MDF) публикует отчет о предвыборном мониторинге, в котором отражены результаты по анализу антизападных и разжигающих ненависть посланий, которые озвучивали политические организации в предвыборный период, а также мониторинг публикаций содержащих ложную информацию.

В рамках мониторинга MDF отслеживал как традиционные, так и социальные сети, включая социальные сети, связанные с региональными СМИ и политическими образованиями.



Антизападные послания



Согласно документу, подготовленному MDF, политические образования сделали 157 антизападных комментариев с 1 августа по 25 октября, большая часть из которых направлена против западных ценностей, а также географического и институционального единства. В то же время большинство антизападных посланий касалось «принудительного» либерального законодательства, включая изменения в законодательстве, касающиеся борьбы с дискриминацией, насилием в семье и правах ребенка. В отчете упоминается инициатива «Грузинского Марша» о внесении в документ, подтверждающий личность графу — «национальность», а также инициатив по закону об оскорблении религиозных чувств.



Согласно отчету, прокремлевская партия «Альянс патриотов» делала самые антизападные комментарии, а также разжигала ненависть; Далее следует ультранационалистический «Грузинский марш». По данным MDF, наиболее часто дезинформационные сообщения распространяет «Альянс патриотов» и другие ультранационалистические организации.



Организация отмечает, что большинство субъектов, выявленных в ходе мониторинга, фигурируют в различных документах, распространяемых в связи с вмешательством Кремля в парламентские выборы 2020 года: в частности, в журналистском расследовании «Досье», где указаны связи «Альянса патриотов» с Кремлем. В отчете МИД Эстонии за 2019 год указана связь «Грузинского Марша» с Грузино-Российский общественным центром имени Е.М. Примакова.



Согласно отчету, «Альянс патриотов» выдал самое большое количество комментариев против НАТО (36), что, по мнению MDF, во многом было это связано со стремлением внушить скептицизм в отношении интеграции, а также необходимостью поддерживать нейтралитет. За НАТО следуют США (22) и Запад (20).

Согласно сообщению, большинство заявлений «Грузинского марша» было направлено против Запада (16), Джорджа Сороса и неправительственных организаций (10).



В случае с «Грузинской идеей» (14) и Дмитрием Лорткипанидзе (7) наибольшее количество комментариев было высказано против Запада, в них также подчеркивается угроза либерализации законодательства. Согласно отчету, оба заявления «Объединенного демократического движения» касались НАТО.

Язык ненависти



Согласно отчету, за тот же период наибольшая доля из 140 комментариев, содержащих язык ненависти в отношении избирательных субъектов, пришлась на тему ксенофобии, что составляет почти половину гомофобных оценок.



По данным мониторинга СМИ, наиболее дискриминационные заявления политиков сделали представители «Альянса патриотов» (75), за ним следуют «Грузинский марш» (37), «Свободная Грузия» (7), «Грузинская идея» (5) и «Грузинские корни» ( 4) и «Лело» (4); в случае «Лейбористов» и «Грузинской мечты» обнаружено по два случая на каждую партию.



Что касается комментариев «Национального движения», «Наша Грузия», Александра Эрквания и Дмитрия Лорткипанидзе то здесь наблюдается по одному комментарию на каждого.



Согласно отчету, наибольшая доля ксенофобских посланий относилась к туркофобии (59), которая, была вызвана «традиционной кампанией» «Альянса патриотов» (51), которая стремилась мобилизовать поддержку, указывая на исторические травмы, переключив внимание с угроз со стороны России. Далее в списке следуют комментарии против мигрантов (12), а также по раздаче земель иностранцам (6), после которых следуют армянофобные высказывания.



В то же время, согласно документу, туркофобия была частью избирательной кампании «Альянса патриотов», что нашло отражение в обычной рекламе и наружной рекламе, в которой указывалось, что «Аджария оккупирована Турцией», а также в комментариях, сделанных в традиционных и социальных сетях.



По оценкам организации, за отчетный период исламофобских комментариев было относительно мало, в основном от региональных представителей сторон.



Наиболее гомофобные комментарии высказали «Грузинский марш» (22), «Альянс патриотов» (12), «Грузинская идея» (5) и «Грузинские корни» (2), Лело (2), Свободная Грузия ( 2).



Дезинформация, распространяемая политиками



Кроме того, за отчетный период «Детектор мифов» (Myth Detector) зафиксировал 22 случая дезинформации и матерьялов манипуляционного содержания, распространяемых политиками. По мнению авторов отчета, «Альянс патриотов» чаще всего манипулировал историей и использовал эту тему для разжигания туркофобских настроений.



«Грузинский марш» заявлял об опасности утраты национальной идентичности, а также дублировал дезинформационные послания Кремля в адрес прибалтийских стран.



В документе также говорится, что участники «Грузинского марша» распространили 3 дезинформационных матерьяла направленных против нынешних президентов Эстонии и бывшего президента Литвы, а также сознательно дискредитировали посла Грузии в США.



При этом, распространяемые избирательными субъектами («Альянс патриотов», «Грузинская идея», Звиад Томарадзе) распространяли дезинформацию относительно коронавируса и вакцинации, в ней указывалось на якобы несуществование вируса и говорилось об опасности вакцинации.



Что касается дезинформации против политических образований, то, согласно отчету, другие ложные заявления против оппозиции носили в основном внутренний характер.



Дискредитация предвыборных кампаний



По словам авторов документа, в предвыборный период были выявлены три наиболее заметные антиоппозиционные кампании, большая часть из которых связана с периодом правления Единого национального движения» (ЕНД), и только один криминальный инцидент, когда ограбление банка связали с политическим движением.

Например:



«Гареджи — это Грузия! Предыдущее правительство продало Давид Гареджи Азербайджану»;



«Саакашвили начал войну»;



«Ограбление банка в Зугдиди спровоцировано «Нацдвижением».



Наиболее влиятельная кампания по дискредитации оппозиции, была начата правительством Грузии в преддверии выборов, в соответствии с данными MDF, это вопрос по комплексу Давид Гареджи, который расположен на спорном участке границы Грузии и Азербайджана, демаркация которого не была завершена.



«Эта кампания включала информирование о том, что оппоненты власти продали церкви и родину, в то время как правительство нейтрализует эти угрозы. Эта кампания создала благодатную почву для ультранационалистических и пророссийских сил, которые в контексте угроз и оккупации рассматривали Азербайджан наряду с Россией», — говорится в докладе.



Организация отмечает, что НПО оценили это эти действия как политически мотивированные и это дело заслуживает особого внимания.



В MDF заявили, что внимание было уделено времени, когда было инициировано расследование, поскольку дело было возбуждено до парламентских выборов и сопровождалось утверждениями правящей партии о том, что предыдущее правительство продало исторический памятник Азербайджану, а «Грузинская мечта» вернула утраченные территории.



В организации также отмечают, что топографические карты Минобороны предоставил близкий к российским спецслужбам бизнесмен Давид Хидашели, который в интервью СМИ заявил, что Бидзина Иванишвили лично просил его помочь с Давидом Гареджи.



В частности, по сообщениям СМИ, эти документы он получил с помощью сотрудника внешней разведки Российской Федерации Олега Мубарашкина. Кроме того, в отчете говорится, что Ирма Инашвили, лидер пророссийской партии «Альянс Патриотов», просила начать расследование в отношении Давида Гареджи в 2019 году.



Кроме того, в отчете также говорится, что телеканал «Имеди», проводящий редакционную политику правительства, в день выборов выступил с лозунгом «Гареджи — это Грузия!». Это было в видеоматериале, который был снято с эфира после дня выборов. Материалы телеканала «Объективи», аффилированного с «Альянсом патриотов», были размещены в Facebook под тем же лозунгом.



Далее в исследовании говорится о теме нападения на банк в Зугдиди. В частности, «Детектор мифов» выявил 14 аккаунтов в Facebook, а также 4 государственных СМИ, которые указывали, что в вооруженном нападении, просматривается след «Нацдвижения» поскольку один из заложников оказался членом этой партии.



По данным MDF, на указанных страницах опубликовано в общей сложности 13 проплаченных сообщений по этой теме:



«Во время операции антиоппозиционные и проправительственные страницы развернули кампанию в социальной сети, связывая инцидент с «Национальным движением» и оценивая его как организованный инцидент с целью дестабилизации государства.



Рассказ сопровождался тем, что заложник Иракли Кварацхелия фотографировался с членами «Единого национального движения», в том числе с Михеилом Саакашвили, а также приводился отрывок из одного из «лайв» выступлений Михеила Саакашвили, в котором он сказал, что Бидзину Иванишвили ждут сюрпризы», — говорится в документе.





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