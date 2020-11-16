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Швеция вводит ограничения для превенции распространения COVID-19


16.11.2020   23:16


Швеция вводит ограничения для превенции распространения COVID-19. Публичные собрания по всей стране были ограничены до восьми человек. До сегодняшнего дня в Швеции было разрешено собираться до 300 человек. Информацию распространяет издание «Гардиан».

«Это новая норма, которая касается всего общества. Не ходите в спортзалы, библиотеки, не приглашайте много людей домой, отмените это все», — заявил премьер-министр Стивен Левьен.

В Швеции существовал особый подход к борьбе с пандемией. В стране не вводился карантин во время первой волны пандемии.

С начала пандемии в Швеции было зарегистрировано 177 355 подтвержденных случаев COVID-19, жертвами вируса стали 6164 человека.

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