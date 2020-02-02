

Эвакуированные из Уханя граждане Грузии помещены в карантин в Анкаре

02.02.2020 10:32





Трое граждан Грузии, эвакуированных из китайского города Ухань, помещены на двухнедельный карантин в госпиталь Анкары. Об этом журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.



Из Уханя, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса, власти Турции накануне эвакуировали 42 человека. Помимо граждан этой страны, среди эвакуированных были трое граждан Грузии, семь Азербайджана и один Албании.



Военно-грузовой самолет, задействованный в операции, приземлился в турецком аэропорту Этимесгут вечером 1 февраля. После все пассажиры были помещены в карантинное отделение больницы в Анкаре. В клинике граждан Грузии уже навестили консул и сотрудники посольства страны.



«Как только самолет приземлился, наших граждан вместе с другими людьми перевели в одну из клиник Анкары. Там находились консул и референт. Они беседовали с нашими гражданами», — сообщил Джанджгава.



Перед вылетом из Уханя все 42 человека прошли быстрые медицинские обследования. Ни у кого из них симптомов вирусного заболевания зафиксировано не было. Чтобы полностью исключить вероятность заражения эвакуированных коронавирусом, в Турции будут проведены соответствующие анализы.



По информации диппредставительства Грузии в Китае, в Ухане до сих пор остаются четверо соотечественников. Из них двое будут эвакуированы с гражданами Франции. Остальные отказались покидать КНР.



«Два человека покинут Ухань утром и полетят во Францию, где они пройдут период карантина. Остальные два гражданина отказались от эвакуации и приняли решение остаться в Ухане. По их словам, им безопаснее в самом Ухане, чем в другой стране», — сообщил журналистам посол Грузии в Китае Арчил Капанадзе.



Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По данным на 2 февраля, число заразившихся в Китае составило 14 380 человек, умерли 304 жителя страны.



Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.



Из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампания среди населения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





