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CNN опубликовал список «10 сказочных мест в Грузии»


02.02.2020   10:35


«10 сказочных мест в Грузии» — CNN опубликовал статью о Грузии под таким названием. В ней говорится, что «Грузия может и маленькая страна, однако она переполнена географическим преимуществом».

«На западе вы обнаружите аллею субтропических цитрусов, которая тянется к Черному морю. На востоке же виноградники сменяются выжженной степью на фоне тысячелетних монастырей.

Также в Грузии находятся три из шести высочайших вершин Европы, в тени которых дикая природа Кавказа, с медведями, орлами и волками, делит жизнь с самыми изолированными и живописными горными селами, о которых вы никогда не слышали», — рассказывается в статье.

Топ 10 наилучших мест Грузии, которые зародят в вас желание путешествовать.

Муцо — укрепленное поселение стоит на трех скалах недалеко от границы с Чечней.

Ушгули — самое высокое поселение в Европе на высоте 6900 футов над уровнем моря.

Вардзиа — основание пещерного города датируется 12 веком.

Гелатский монастырь — монастырь, включенный в Список памятников ЮНЕСКО, был основан в 1106 году королем Давидом IV.

Святая Троица в Гергети — храм 14 века, расположенный на вершине горы под сенью горы Казбеги.

Ананури — сторожевая башня 12-го века и две церкви 17-го века с языческими мотивами.

Гора Гоми — расположена в регионе Гурия, известном своими чайными плантациями, хачапури с яйцом, грузинским пением-криманчули.

Сигнаги — забудьте о роскошном винном шато Бордо. Путешественники могут попробовать в Грузии превосходное вино из квеври. Здесь дома с красными крышами нависают над Алазанской долиной.

Дартло — красивейшая деревня в горном регионе Тушети, куда для поездки потребуется автомобиль повышенной проходимости и грузиноязычный гид.

Давид Гареджа — монастырский комплекс Давида Гареджа вернет вас в 6 век, когда ассирийский отец Давид основал монастырский комплекс.

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