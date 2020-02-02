

CNN опубликовал список «10 сказочных мест в Грузии»

02.02.2020 10:35





«10 сказочных мест в Грузии» — CNN опубликовал статью о Грузии под таким названием. В ней говорится, что «Грузия может и маленькая страна, однако она переполнена географическим преимуществом».



«На западе вы обнаружите аллею субтропических цитрусов, которая тянется к Черному морю. На востоке же виноградники сменяются выжженной степью на фоне тысячелетних монастырей.



Также в Грузии находятся три из шести высочайших вершин Европы, в тени которых дикая природа Кавказа, с медведями, орлами и волками, делит жизнь с самыми изолированными и живописными горными селами, о которых вы никогда не слышали», — рассказывается в статье.



Топ 10 наилучших мест Грузии, которые зародят в вас желание путешествовать.



Муцо — укрепленное поселение стоит на трех скалах недалеко от границы с Чечней.



Ушгули — самое высокое поселение в Европе на высоте 6900 футов над уровнем моря.



Вардзиа — основание пещерного города датируется 12 веком.



Гелатский монастырь — монастырь, включенный в Список памятников ЮНЕСКО, был основан в 1106 году королем Давидом IV.



Святая Троица в Гергети — храм 14 века, расположенный на вершине горы под сенью горы Казбеги.



Ананури — сторожевая башня 12-го века и две церкви 17-го века с языческими мотивами.



Гора Гоми — расположена в регионе Гурия, известном своими чайными плантациями, хачапури с яйцом, грузинским пением-криманчули.



Сигнаги — забудьте о роскошном винном шато Бордо. Путешественники могут попробовать в Грузии превосходное вино из квеври. Здесь дома с красными крышами нависают над Алазанской долиной.



Дартло — красивейшая деревня в горном регионе Тушети, куда для поездки потребуется автомобиль повышенной проходимости и грузиноязычный гид.



Давид Гареджа — монастырский комплекс Давида Гареджа вернет вас в 6 век, когда ассирийский отец Давид основал монастырский комплекс.



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