

Акция против азартных игр прошла в Тбилиси

02.02.2020 16:06





В Тбилиси перед Администрацией правительства Грузии состоялась акция против азартных игр под слоганом «Скажи нет азартным играм, нет # Для Сандрика».



Акция организована членами семьи и друзьями погибшего телеоператора Первого канала Грузии Сандро Берадзе.



Как заявили участники акции, их главное требование — регулирование сферы азартных игр.



«Здесь собрались члены семьи и друзья Сандрика, чтобы еще раз призвать власти предпринять эффективные меры. Всемирная организация здравоохранения признала лудоманию болезнью. Мы тоже хотим, чтобы у нас проводилось лечение зависимых людей, чтобы они не становились изгоями и могли получить помощь, чтобы преодолеть этот недуг. Не существует никакого регулирования, даже общественный транспорт обклеен рекламой азартных игр. Необходимо ввести регулирование, чтобы и другие не погибли», — сказал брат Сандро Берадзе Георгий Берадзе.



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