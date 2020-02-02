

Число больных коронавирусом в мире достигает 14 570

02.02.2020 18:47





По данным на сегодняшний день, в мировом масштабе, количество лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) достигает 14 570, из которых 305 оказались летальными.



За пределами Китая зафиксировано 157 случаев заражения новым коронавирусом, в частности, в Германии – 10, во Франции – 6, в Италии – 2, в России -2, в Великобритании – 2, в Испании – 1, в Финляндии -1 и в Швеции – 1.



Примечательно, что ранее сообщалось о восьми инфицированных в Германии, однако, вчера к ним добавились еще два гражданина, которые были эвакуированы из китайского города Ухань.



Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса, который уже выявлен в более чем 20-ти странах мира.



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