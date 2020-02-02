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В Грузии в связи с коронавирусом под наблюдением находятся три человека
02.02.2020 18:49
Состояние трех человек, которые лечатся в боксированном отделении Инфекционной больницы, удовлетворительное.
Как заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, их анализы отправлены в Роттердам, кроме того, предположительно, уже со вторника в Грузии также станет возможна проверка на коронавирус того типа, что циркулирует в Китае. Именно после получения результатов пациенты будут выписаны.
«Три человека находятся под наблюдением в боксированных палатах. Все трое побывали в Китае. Один из них посещал Ухань, остальные были в тех провинциях, где тогда не было этой ситуации. Их клиническая картина совершенно удовлетворительная, ничего особенное их не беспокоит… Результаты их анализов из Роттердама у нас будут, вероятно, во вторник. Однако, по всем данным, клиническим и лабораторным, там ничего не должно быть. Они уже чувствуют себя хорошо, однако дождемся ответов из Роттердама, или во вторник уже сами сделаем тест, если у нас будет этот реагент», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
Он также откликнулся и на неоднократно распространенную информацию о том, что якобы в Грузии зафиксирован коронавирус, однако это скрывается. Как заявил Гамкрелидзе, что-либо подобное исключено.
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