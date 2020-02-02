

У эвакуированных их Китая в Турцию граждан Грузии коронавирус не подтверждается

02.02.2020 21:06





По заявлению посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, у грузинских граждан, эвакуированных из Китая в Турцию, по предварительным данным, наличие нового коронавируса не установлено.



Как сообщил Джанджгава, они пока еще находятся под наблюдением и официальный ответ будет завтра.



«На данном этапе коронавирус не подтвердился, однако, окончательный ответ будет завтра. По предварительным данным, коронавирус не выявлен, однако, все равно за ними понаблюдают, это ведь мало изученная болезнь, поэтому нужно, чтобы весь инкубационный период они были там, и за это время им проведут еще дополнительные обследования», - заявил Джанджгава.



Для справки, грузинские граждане прибыли в Анкару на турецком самолете вчера вечером. Их поместили в одну клинику.



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