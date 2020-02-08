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Очередная победа грузинских параспортсменов - две серебряные и две бронзовые медали
08.02.2020 19:02
Параспортсмены Грузии завоевали четыре медали на чемпионате мира в Нигерии по жиму лежа.
Яго Горгодзе (+ 107 кг) и Акаки Джинчарадзе (-107 кг) завоевали серебряные медали.
Георгий Лацабидзе (+107 кг) и Ахмад Размазар (88 кг) стали бронзовыми призерами.
Чемпионат мира в Нигерии является лицензионным турниром для попадания на Паралимпийские игры в Токио-2020.
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