

Очередная победа грузинских параспортсменов - две серебряные и две бронзовые медали

08.02.2020 19:02





Параспортсмены Грузии завоевали четыре медали на чемпионате мира в Нигерии по жиму лежа.



Яго Горгодзе (+ 107 кг) и Акаки Джинчарадзе (-107 кг) завоевали серебряные медали.



Георгий Лацабидзе (+107 кг) и Ахмад Размазар (88 кг) стали бронзовыми призерами.



Чемпионат мира в Нигерии является лицензионным турниром для попадания на Паралимпийские игры в Токио-2020.



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