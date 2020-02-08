

День памяти царя Давида Строителя отмечают сегодня в Грузии

08.02.2020 20:19





В Грузии сегодня отмечают праздник «Давитоба» — день памяти царя Давида Агмашенебели (Строителя), причисленного Грузинской Православной Церковью к лику святых.



Основные мероприятия по случаю праздника проходят на родине царя Давида, в городе Кутаиси. Утром у мемориала Агмашенебели память правителя почтили кадеты, а также представители районной мэрии и мажоритарные депутаты парламента Грузии.



В Гелатском монастырском комплексе прошла праздничная литургия перед усыпальницей Давида Агмашенебели. В течение всего дня выставки и лекции, посвященные наследию царя, проходят в знаменитой академии при монастырском комплексе.



Гелатская академия была основана Давидом и являлась одним из центров средневековой духовной жизни Грузии.



С праздником Давитоба поздравил Грузию посол Великобритании Джастин Маккензи Смит. В своем твиттере он опубликовал фото медной монеты грузинского царя, оригинал которой хранится только в Британском музее. В рамках программы «Британский сезон-2019» монета Давида Агмашенебели в сентябре-декабре 2019 года экспонировалась в Тбилиси — уникальный экспонат впервые представили за пределами Великобритании.



«Поздравляю с Давитоба! Я рад, что во время «Британского сезона-2019» сотни человек увидели монету Давида Агмашенебели в Национальном музее Грузии», — написал Маккензи под фото.



Давид IV Строитель (1073 — 1125) — царь Грузии (1089—1125) из династии Багратионов. Является одним из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии, во время царствования которого грузинские княжества были объединены в централизованное государство.



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