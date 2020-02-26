

В инфекционной больнице находятся 10 пациентов с возможными симптомами коронавируса

26.02.2020 10:31





В настоящее время в боксированном отделении инфекционной больницы находятся 10 пациентов с возможными симптомами коронавируса. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в инфекционной больнице.



По их словам, пациентами являются граждане Грузии, Азербайджана, Китая и Ирана.



Как пояснили в клинике, во второй половине дня из центра Лугара ждут результаты анализа пациентов, после чего они примут решение об их выписке.



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