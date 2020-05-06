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В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 610


06.05.2020   11:20


В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось еще на 6 и достигло 610. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

В режиме карантина находится 5083 человека, а в стационаре под наблюдением – 505 лиц.

По этой же информации, 269 из 610 инфицированных уже выздоровели, 9 скончались.

Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.

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