

Сегодня православный мир отмечает День святого Георгия

06.05.2020 11:36





Сегодня православный мир отмечает День святого Георгия Победоносца. В связи с этим в храмах пройдут торжественные службы.



Георгий Победоносец жил в конце II - начале III века в малоазиатской провинции Каппадокия Римской империи; он родился и рос в знатной семье. Благодаря воинским умениям стал правителем Каппадокии. Приняв христианскую веру, доблестный воин навлек на себе ненависть и гнев императора Диоклетиана. По приказу императора он был брошен в тюрьму, но не отрекся от своей веры. В застенке его подвергли жестоким мучениям - били дубинками и кнутами, привязывали к колесу с острыми ножами, обували ему на ноги раскаленные железные сапоги и т.д. Выдержав все пытки, св. Георгий не отрекся от своей веры. Поэтому, по приказу императора его казнили. С тех пор св. Георгий считается самым совершенным примером доблести и отваги. Иконописцы изображают его на коне, с копьем в руке, убивающим страшного змея. Это изображение св. Георгия символизирует победу христианства над язычеством, торжество добра над злом.



День святого Георгия Победоносца отмечается дважды в год – 6 мая и 23 ноября. 23 ноября отмечается День колесования св. Георгия, а 6 мая – День усекновения главы св. Георгия.



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