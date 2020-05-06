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Повторный тест не подтвердил наличие коронавируа у врача скорой помощи в Кварели
06.05.2020 11:50
У врача скорой помощи в Кварели не подтвердилось наличие коронавируа. Как заявила Первому каналу Грузии глава Кахетинского филиала Национального центра по контролю заболеваний Нелли Хизанишвили, повторный тест показал, что у врача нет коронавируса.
«Вчера отрицательный ответ на повторный тест поступил из Центра по контролю заболеваний. Мы сделаем подробные объяснения и официальные заявления по этому поводу в 11:30», — заявила Нелли Хизанишвили.
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