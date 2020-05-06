Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Врачу грузинской скорой помощи по ошибке диагностировали коронавирус


06.05.2020   17:50


Врачу скорой помощи из грузинского города Кварели коронавирус диагностировали по ошибке. Проведённый 2 мая тест выявил заражение, но результаты двух повторных тестов оказались отрицательными.

Таким образом, Кахети остаётся «зелёной зоной» – в регионе нет подтверждённых случаев коронавируса.

Точная причина ошибки не называется. И первый, и повторные анализы были проведены в лаборатории Лугара. Была использована ПЦР-технология, которую в Грузии называют «золотым стандартом».

Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 610. За сутки в стране выявили 6 новых инфицированных. Число выздоровевших пациентов выросло на 29 и достигло 269.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна