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Врачу грузинской скорой помощи по ошибке диагностировали коронавирус
06.05.2020 17:50
Врачу скорой помощи из грузинского города Кварели коронавирус диагностировали по ошибке. Проведённый 2 мая тест выявил заражение, но результаты двух повторных тестов оказались отрицательными.
Таким образом, Кахети остаётся «зелёной зоной» – в регионе нет подтверждённых случаев коронавируса.
Точная причина ошибки не называется. И первый, и повторные анализы были проведены в лаборатории Лугара. Была использована ПЦР-технология, которую в Грузии называют «золотым стандартом».
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 610. За сутки в стране выявили 6 новых инфицированных. Число выздоровевших пациентов выросло на 29 и достигло 269.
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