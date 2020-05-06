

Кока Кандиашвили: я не был и не являюсь членом «Грузинской мечты»

06.05.2020 22:13





Журналист Кока Кандиашвили, чье имя связано с медиа-платформой Espersona и сотнями удаленных администрацией Facebook страниц, опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не имеет никакого отношения к правящей партии «Грузинская мечта».



«С 2014 года я не нахожусь на государственной службе. Я не был и не являюсь представителем «Грузинской мечты». Но все хорошо знают, что я публично активен во время всех избирательных кампаний. Я был одним из самых активных сторонников «Грузинской мечты» с момента ее создания и буду продолжать это делать в будущем. У меня много друзей в этой команде, и я часто гощу в партии», — отметил Кандиашвили.



По его словам, распространившаяся в отношении Espersona информация не соответствует действительности и является происками недоброжелателей — бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Кандиашвили не преминул подчеркнуть, что ЕНД борется с ним с 2004 года, и обвинил главные оппозиционные силы Грузии в завершении его телевиционной карьеры.



«Что касается решения администрации Facebook, уверен, что местные политически ангажированные организации, предоставляя материалы «исследования» Facebook, преследовали единственную цель – навредить лично мне и Espersona. На данном этапе им удалось это. Тем не менее, мы продолжаем работать с Facebook, и я уверен, что этой лжи скоро будет положен конец», — сказал Кандиашвили.



Напомним, Facebook удалил 511 страниц, 101 персональный профиль, 122 группы и 56 Instagram-аккаунтов, предположительно, связанных с создателем грузинской «фабрики троллей». Масштабное расследование указанных страничек провела Лаборатория цифровых исследований Атлантического совета – DFRLab. Она изучила деятельность медиа-организации Espersona, связанной с правящей партией «Грузинская мечта».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







