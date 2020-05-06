

В муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек

06.05.2020 22:25





На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек, общее число установленных контактов — 276. Все контакты находятся на самоизоляции, ещё 111 человек помещены в карантин.



Ситуацию в Тетрицкаро контролируют подразделения патрульной полиции и Минобороны. В городе активно проводится термоскрининг населения и дезинфекционные работы.



25 апреля в муниципалитете Тетрицкаро был зарегистрирован первый случай коронавируса. Уже 26 апреля город был закрыт, и введен строгий карантинный режим.





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