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В муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек
06.05.2020 22:25
На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек, общее число установленных контактов — 276. Все контакты находятся на самоизоляции, ещё 111 человек помещены в карантин.
Ситуацию в Тетрицкаро контролируют подразделения патрульной полиции и Минобороны. В городе активно проводится термоскрининг населения и дезинфекционные работы.
25 апреля в муниципалитете Тетрицкаро был зарегистрирован первый случай коронавируса. Уже 26 апреля город был закрыт, и введен строгий карантинный режим.
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