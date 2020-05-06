

В клинику Рухи переведена пациентка, находившаяся на карантине

06.05.2020 22:29





Женщина среднего возраста, у которой сегодня подтвердился коронавирус, переведена из карантинной зоны Анаклия-Ганмухури в больницу Рухи, сообщил клинический директор клиники Ника Карцивадзе.



По информации врача, пациентка проходит дополнительное исследование, состояние её здоровья — стабильное.



Женщина вернулась из Турции 22 апреля и была помещена в карантинную зону Анаклия-Ганмухури. Кроме того, анализы были взяты ещё у нескольких граждан, находящихся в данной зоне, ответы на которые будут известны позже.





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