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В Грузии выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом
08.05.2020 11:40
В Грузии число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось еще на 8 и достигло 623. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Вместе с тем, число выздоровевших же выросло на 13 и стало 288.
В режиме карантина находится 4723 человека, а в стационаре под наблюдением – 446 лиц.
От коронавирса в Грузии умерли 9 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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