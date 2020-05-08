

В Грузии выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом

08.05.2020 11:40





В Грузии число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось еще на 8 и достигло 623. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Вместе с тем, число выздоровевших же выросло на 13 и стало 288.



В режиме карантина находится 4723 человека, а в стационаре под наблюдением – 446 лиц.



От коронавирса в Грузии умерли 9 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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