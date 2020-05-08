

Гамкрелидзе: Социальное дистанцирование придется соблюдать еще долго

08.05.2020 11:44





По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, соблюдение социального дистанцирования будет необходимо не только летом, но и осень. Об этом Гамкрелидзе заявил в эфире программы «360 градусов» на «Палитраньюс».



«Социальное дистанцирование, когда мы говорим о сосуществовании с коронавирусом, потребуется нам долго. Это будет не только летом. Поверьте мне, это будет необходимо и осенью. Например, «испанка» продлилась 2 года», - сказал Гамкрелидзе.



Что касается вакцины, по словам Амирана Гамкрелидзе, на ее испытания понадобится много времени.



«Лаборатории получили вакцину примерно через 3-4 недели после расшифровки ковид. Была у многих, но испытание этой вакцины требует много времени. Сначала на мелких животных, затем на крупных животных, а затем на людях, все фазы для ее безопасности, потому что должны быть привиты миллионы людей, это огромная ответственность. К тому же еще неизвестно, даст ли эта вакцина постоянный иммунитет, например, когда вы получаете прививку от кори, делаете ее дважды, и защищены на всю жизнь. Или эта вакцина будет как грипп, от которого нужно прививаться каждую осень. Пока и по этому поводу идет много дискуссий», - сказал Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







