

ФИФА доверила европейские ассоциации Нодару Ахалкаци-младшему

08.05.2020 15:15





«Мы гордимся успехом, которого наш соотечественник добился в руководящем органе мирового футбола. Федерация футбола Грузии поздравляет Нодара Ахалкаци с успехами и желает ему успехов в его будущей деятельности», — говорится в заявлении Федерации футбола Грузии.



Бывший президент Федерации футбола Грузии, Нодар Ахалкаци-младший занимал различные руководящие должности в руководящем органе мирового футбола с 2017 года, и на этот раз ему доверили дела всего континента. Никогда еще ни один грузинский футболист не занимал такой высокой должности.



Нодар Ахалкаци с 11 июня 2005 года по 17 сентября 2009 года был президентом Федерации футбола Грузии.



В мае 2017 года Нодар Ахалкаци был назначен на высокую должность в ФИФА — он стал руководителем Департамента управления ассоциациями-членами.



Нодар Ахалкаци был директором многих важных матчей на чемпионатах мира и Европы. В 2017 году он возглавлял организационную группу Кубка Конфедераций, а в 2018 году руководил организационной группой Чемпионата мира в России.





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