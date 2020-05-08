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Еще 13 пациентов излечились от коронавируса в Грузии


08.05.2020   15:38


Еще 13 пациентов выздоровели от нового коронавируса в Грузии. Информация об этом недавно была обновлена на специальном веб-сайте, созданном правительством, stopcov.ge.

Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 623 случаев коронавируса, в том числе: 288 выздоровевших пациентов.

Трех граждан перевезли в Грузию на лечение из-за границы, 9 человек скончались.

4723 граждан находятся в режиме карантина, а 446 — в стационаре под наблюдением.

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