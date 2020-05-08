

Тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага Евросоюза

08.05.2020 21:59





В честь празднования Дня Европы, тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага Евросоюза.



«Вместе мы намного сильнее!» — этим призывом День Европы 2020 года откликается на текущие события в мире и подчеркивает необходимость солидарности в борьбе с пандемией.



В рамках Дней Европы, 9 мая, вместе с тбилисской телевышкой, цветами флага ЕС зажжется и мост Мира.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







