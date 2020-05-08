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FIFA разрешила командам проводить до пяти замен в матчах до конца 2020 года
08.05.2020 22:09
"КоммерсантЪ"
Международная федерация футбола (FIFA) разрешила клубам проводить до пяти замен в матчах официальных турниров до конца 2020 года. Это решение принято из опасений за здоровье футболистов, которые выйдут играть после паузы, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.
Команды смогут поменять игроков трижды в течение матча, а также во время перерыва. Если в игре понадобится дополнительное время, то команды смогут сделать еще одну замену.
«Временная поправка вступает в силу немедленно. Она принята, поскольку матчи могут быть сыграны в сжатый период в различных погодных условиях, которые могут повлиять на здоровье футболистов. Решение о том, следует ли применять эту временную поправку, остается на усмотрение каждого отдельного организатора соревнования»,— отмечается на сайте FIFA.
Ранее из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех официальных международных матчей. FIFA рассматривает возможность изменить подход к составлению календаря соревнований. Также сообщалось, что из-за потери доходов на фоне пандемии FIFA вынуждена просить игроков пойти на значительное сокращение зарплаты.
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