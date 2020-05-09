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В Грузии от коронавируса выздоровели еще девять пациентов


09.05.2020   12:53


Еще девять пациентов выздоровели от коронавируса в Грузии.

Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.

Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 626 случаев коронавируса, из них выздоровели 297 пациентов, скончались 10 человек.

Трое граждан Грузии были перевезены на лечение из-за границы.

На карантине остаются 4702 человека, 459 человек — в стационарах под наблюдением врачей.

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