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В Грузии от коронавируса выздоровели еще девять пациентов
09.05.2020 12:53
Еще девять пациентов выздоровели от коронавируса в Грузии.
Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 626 случаев коронавируса, из них выздоровели 297 пациентов, скончались 10 человек.
Трое граждан Грузии были перевезены на лечение из-за границы.
На карантине остаются 4702 человека, 459 человек — в стационарах под наблюдением врачей.
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