

Церцвадзе: Оправдываются оптимистичные прогнозы

09.05.2020 18:37





Если мы не совершим какую-то глупость, если мы не допустим каких-то ошибок, как были допущены в Болниси и Марнеули, а также в муниципалитетах Кобулети или в Лентехи, где накрыли стол на 50 человек, если такого не будет, я думаю, что первую и самую мощную атаку ковид-инфекции мы преодолели с минимальными потерями, - об этом заявил журналистам директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, посетивший в Мцхета клинику имени царя Мириана и царицы Наны.



По его словам, если сохранится существующая степень мобилизации и соблюдения рекомендаций, количество случаев инфицирования резко не возрастет. Как заявил Церцвадзе, оправдываются оптимистичные прогнозы экспертов.



«Количество новых пациентов постепенно сокращается, то есть, оправдываются те оптимистичне прогнозы, которые высказывали эксперты, что где-то в конце апреля наступит пик, затем плато и потом будет снижение. Я бы сазал, что сейчас именно плато, пик не оказался крутым. Я не могу гарантировать, что роста больше не будет, но последние дни указывают на то, что если мы не совершим какую-то глупость, не устроим где-то сборище, не отпустим повдья и если сохранится эта степень мобилизации и соблюдения рекомендаций, то, предположительно, сейчас мы находимся на пике, который выглядит как плато и по идее не должно быть увеличения. Если будет увеличение, то оно будет небольшим – один или два десятка», - сказал Церцвадзе. По его словам, в Грузии на данный момент зафиксировано 626 случаев инфицирования и лишь 10 умерших, это один из лучших или лучший показатель в Европе.



По заявлению Тенгиза Церцвадзе, борьба с коронавирусом будет считаться успешной в том случае, если после того, как страна откроется, сохранится существующая ситуация.



«Это не окончательная победа, это не окончательный успех, а поэтапный, это успех на данный момент. Мы находимся на критическом распутье, которое заключается в том, что снимаются ограничения, открывается страна, с 11 мая откроются крупные города, восстановлено автомобильное движение, восстановлены некоторые виды активности, откроются магазины, за исключением магазинов одежды, и, самое главное, вчера и позавчера анонсировалось открытие туристического сезона, начало работы гостиниц, в будущем - кафе и баров. Фактически страна возвращается к обычной, нормальной жизни и делает это одной из первых в Европе и что главное, делает на хорошем фоне, когда нет опасности того, что это делается из «обреченности». В некоторых странах Европы очень тяжелая ситуация, но они все равно делают это, потому что у них нет другого пути. Но запомните главное - успехом будет считаться, когда мы откроемся, а это произойдет через несколько дней и недель, и сохраним эту ситуацию, вот это будет успех», - сказал Тенгиз Церцвадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







