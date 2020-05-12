

Грузинская церковь будет отмечать День удела Богородицы в течение недели

12.05.2020 14:53





В День Грузии - удела Пресвятой Богородицы Католикос-Патриарх Илия Второй выступил с проповедью в храме на горе Махата в Тбилиси, посвященном иконе Пресвятой Богородицы. В этом году праздник отмечается второй раз.



Изначально с такой инициативой в декабре 2018-го выступил Священный синод. Духовные лица предложили отмечать избрание Грузии уделом Богородицы 12 мая – в День святого Андрея Первозванного. В мае 2019 года идею поддержал и парламент страны.



«Мы часто задумываемся над тем, чем заслужили право быть уделом Пресвятой Богородицы. Господь видит прошлое, настоящее и будущее как сегодняшний день. Господь видит, что Грузия, в конце концов, воссияет, и это свет будет духовным. Господь видит, что Грузия также повлияет на жизни других народов», — сказал Патриарх.



Он поблагодарил Всевышнего за испытания, радости и трудности, выпавшие на долю Грузии: «Господь поручил Богоматери быть покровительницей Грузии, и это покровительство ощущается каждый день».



Илия Второй также сообщил, что отныне День удела Пресвятой Богородицы будет отмечаться в Грузии в течение целой недели: «Это величайший праздник, это величайшая милость Бога».



Отметим, что согласно преданию, когда в 44 году от Рождества Христова иудейский царь Ирод Агриппа начал преследовать христиан, святые апостолы решили покинуть Иерусалим. Перед этим они бросили жребий, чтобы определить кому в какую страну отправиться. Богородице достались земли Иверии – современной восточной Грузии.



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