

Австрийское агентство печати публикует статью о Грузии

12.05.2020 17:50





Большое усилие маленькой страны: как Грузия стала образцовой в борьбе против COVID-19, — статью под таким названием публикует Австрийское агентство печати (АРА). Со ссылкой на интервью с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе в ней детально рассмотрены шаги, которые страна сделала, чтобы остановить пандемию.



В статье подчеркивается, что Грузия не только вовремя учла рекомендации Всемирной организации здравоохранения, но и разработала собственную стратегию борьбы с вирусом, которая оказалось важной для сокращения распространения вируса по всей стране.



«В начале января министерство по делам внутренне перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии предприняло конкретные шаги, чтобы остановить и справиться с возможной эпидемией. Информационная кампания началась в аэропортах и на сухопутных границах. При въезде в страну пассажиры получали информацию о том, как они должны были действовать в случае симптомов, характерных для вируса. Вскоре на границах начался и термический скрининг. Кроме того, пассажиров из стран повышенного риска переводили прямо в карантинные зоны для наблюдения», — говорится в статье.



Издание подчеркивает, что Грузия использовала все необходимые ресурсы для борьбы с вирусом и, дополнительно, в целях предотвращения распространения COVID-19, внедрила специальное приложение Stop COVID, которое предоставляет населению информацию о возможном контакте с инфицированными людьми.



«Пока нет ожидания, что новый коронавирус полностью исчезнет в Грузии или других странах. Поэтому важно, чтобы каждое государство и каждый гражданин научились сосуществовать с этим вирусом, чтобы этот процесс был надлежащим образом управляемым и безопасным до внедрения вакцины и более эффективного лечения», — заявила Екатерина Тикарадзе.



В конце статьи говорится, что «быстрые и эффективные шаги в борьбе с пандемией представляют Грузию, как одной из самых образцовых стран, что ясно дало понять, что в критической ситуации важны не только ресурсы страны, но и эффективное и своевременное управление ими».



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