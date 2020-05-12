

НПО: в Грузии по-прежнему действует репрессивная наркополитика

12.05.2020 19:32

"СОВА"



Согласно исследованию неправительственной организации «Центр обучения и мониторинга прав человека» (EMC), даже спустя два года после рейда в ночных клубах Тбилиси, правительство не выполнило свои обещания и все еще не предприняло эффективных шагов по изменению действующей в Грузии репрессивной наркополитики.



Как сообщает НПО, социально-экономическое положение осужденных за наркопреступления лиц крайне тяжелое. Организация призывает власти как можно скорее начать системные реформы наркополитики, а также более активное амнистирование и помилование лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях за соответствующие правонарушения.



Как сообщает EMC, многие заключенные осуждены на длительные сроки за хранение небольшого количества наркотических средств. «Центр обучения и мониторинга прав человека» приводит статистику за 2019 год:



• Уголовное преследование было начато в отношении 4 591 человек;

• Обвинительный приговор был вынесен 3 127 гражданам, которые автоматически были лишены гражданских прав;

• 600 человек отбывают наказание в тюрьме;

• 258 осужденных были приговорены к лишению свободы сроком до 8 лет за хранение наркотических средств, предназначенных для личного пользования (Части 1, 2, 3 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии);

• Около 5 000 человек приговорены к условному сроку, исходя из чего ограничены в трудоустройстве, вождении и других гражданских правах.



В неправительственной организации отмечают, что власти стараются не брать на себя долю политической ответственности.





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