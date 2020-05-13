

Инфекционист: Вторая волна коронавируса будет легче

13.05.2020 16:39





Если у коронавируса осенью будет вторая волна, как прогнозируют неквоторые специалисты, мир перенесет ее намного легче первой. Так считает врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава.



По словам инфекциониста, когда коронавирус только появился и появилась первая волна зараженных, никто в мире не был готов к эпидемии, не знал, как нужно бороться с вирусом и общество не было подготовлено к сосуществованию с инфекцией.



«Теперь и медицинский персонал, и каждый из нас, более или менее готовы, знаем, как вести себя, как соблюдать правила гигиены и дистанцию. Тем временем специалисты создадут эффективные медикаменты, вакцину. Поэтому даже если вторая волна и будет, то общество и весь мир будет гораздо более подготовлены. Поэтому я думаю, что вторую волну мы перенесем легко. Первое – потому что мы готовы, второе – к этому времени будет создана вакцина», — считает Гогинава.



Количество выявленных в Грузии случаев инфицирования коронавиурсом с 26 ферваля по 13 мая составляет 647 человек. К этому времени количество вылечившихся составляет 372 человека, 11 пациентов скончались. В карантине находятся 4 373 человека, а в стационарах — 386.



В Грузии количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов уже несколько дней превышает число активных случаев COVID-19. К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.



Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.



В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







