

Церцвадзе: Эпидемиологическая ситуация в Грузии дает возможность снять ЧП 22 мая

13.05.2020 20:21





По мнению генерального директора Тблисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, нынешняя эпидемиологическая ситуация дает возможность отменить чрезвычайное положение в Грузии 22 мая.



Как заявил он журналистам, до 22 мая осталось больше недели. По словам Церцвадзе, он надеется, что после частичного снятия ограничений 11 мая, в стране не будет роста показателя инфицирования.



«Нынешняя эпидемиологическая ситуация дает возможность это сделать, до 22 мая осталось немного более недели, до тех пор мы увидим, какие результаты дало частичное снятие ограничений. Я надеюсь, что с 11 мая, после частичного снятия ограничений, количество случаев не увеличится. Я не имею в виду однозначное число новых случаев или даже до 20 новых случаев, это обычное дело и будет в течение длительного времени, это не создаст никаких трудностей для страны. Я имею в виду, что если это не вызовет серьезного роста инфицирования, то можно будет отменить чрезвычайное положение 22 мая », - сказал Церцвадзе.



Директор Тбилисской инфекционной больницы призывает население после снятия ограничений соблюдать следующие три меры предосторожности: частое мытье рук, социальное дистанцирование и ношение масок в закрытых пространствах.



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