

«Остаемся дома, но иногда выходим» — новые рекомендации

13.05.2020 21:05





«Остаемся дома, но иногда выходим», — так ответил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний (НЦКЗ) Паата Имнадзе на вопрос журналистов, закончилось ли в Грузии действие призыва «Оставайтесь дома», внедренного эпидемиологами с начала пандемии.



«Это немного сложный вопрос, давайте скажем так: будем оставаться дома, но иногда будем и выходить. Сейчас весна, можно гулять, полезно бывать на свежем воздухе. Точно можно выводить гулять детей. Но при этом мы должны стараться максимально соблюдать социальную дистанцию», — сказал Имнадзе.



По словам заместителя главы НЦКЗ, сейчас надо воплотить новый слоган: «Научимся жить вместе с COVID-19».



По данным на 13 мая, в Грузии с 26 февраля было выявлено 647 инфицированных коронавирусом, из них 372 выздоровели, 11 скончались.



В Грузии количество вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов уже несколько дней превышает число активных случаев COVID-19. К настоящему времени 11 ковид-больниц по всей Грузии не заполнены даже наполовину.



Специалисты констатируют, что кривая заражений в Грузии вышла на плато и страна избежала резкого роста количества заболеваний. Согласно прогнозам, Грузия сумеет полностью побороть эпидемию коронавируса уже к концу июня.



В то же время специалисты заявляют, что даже если в день будет поступать по 50 новых больных, система здравоохранения справится с таким потоком и обеспечит пациентам полноценный уход в стационаре.



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