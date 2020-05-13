|
|
|
Имнадзе: Если не будет вакцины, то высока вероятность зимнего рецидива коронавируса
13.05.2020 21:31
Если у нас не появится вакцина, то высока вероятность, что коронавирус рецидивирует зимой, — заявил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе.
По словам Имнадзе, лето и начало осени в плане коронавируса, скорее всего, будут периодом относительного затишья.
«Однако, к сожалению, по прогнозу мировых ученых, мы не должны надеяться на исчезновение коронавируса. Если у нас не будет эффективного противовирусного препарата к зиме, если у нас не появится вакцина, что также маловероятно успеется к зиме, существует высокая вероятность того, что коронавирус рецидивирует зимой. Мы должны быть готовы к этому, мы должны быть готовы к худшему сценарию, потому что всегда лучше быть готовым, чем неподготовленным», — сказал Паата Имнадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна