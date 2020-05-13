

Имнадзе: Если не будет вакцины, то высока вероятность зимнего рецидива коронавируса

13.05.2020 21:31





Если у нас не появится вакцина, то высока вероятность, что коронавирус рецидивирует зимой, — заявил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе.



По словам Имнадзе, лето и начало осени в плане коронавируса, скорее всего, будут периодом относительного затишья.



«Однако, к сожалению, по прогнозу мировых ученых, мы не должны надеяться на исчезновение коронавируса. Если у нас не будет эффективного противовирусного препарата к зиме, если у нас не появится вакцина, что также маловероятно успеется к зиме, существует высокая вероятность того, что коронавирус рецидивирует зимой. Мы должны быть готовы к этому, мы должны быть готовы к худшему сценарию, потому что всегда лучше быть готовым, чем неподготовленным», — сказал Паата Имнадзе.





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