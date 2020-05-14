

В Грузии подтверждено 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, 11 пациента выздоровели

14.05.2020 11:22





В Грузии выявлены 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.



Согласно официальным данным, в Грузии подтверждено 652 случая коронавируса. Выздоровели еще 11 пациента. Всего выздоровели 383 человек.



Трое граждан Грузии были перевезены на лечение из-за границы.



От коронавируса в стране скончались 11 пациентов.



На карантине остаются 4246 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 394.



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