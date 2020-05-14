

Захашвили: Общественный транспорт может заработать с минимальной нагрузкой

14.05.2020 11:22





Рассматривается работа общественного транспорта с минимальной нагрузкой, что означает нахождение в общественном транспорте ограниченного количества людей, - об этом заявила руководитель Департамента инфекционных заболеваний Национального центра контроля заболеваний Грузии Хатуна Захашвили в ходе включения на «Фейсбук». По ее словам, в транспорте пассажирам придется использовать защитные маски.



«Разумеется, общественный транспорт заработает, его работа необходима. Самое доступное средство для передвижения людей внутри городов, общественный транспорт также важен в процессе восстановления междугородного движения, однако процесс восстановления обязательно будет происходить с учетом каждодневной эпидемиологической ситуации. В любом случае, любые изменения в общественном передвижении ассоциируются с ростом возможных рисков, и если в результате увеличения этих рисков на повестку дня встанет рост случаев заболеваемости, который может создать риски здоровью общества, то, к сожалению, нам придется периодически делать ходы назад и вновь вводить ограничения. В любом случае, на сегодняшний день, насколько мне известно, рассматривается работа общественного транспорта с минимальной нагрузкой, что означает нахождение в общественном транспорте ограниченного количества людей и использование пассажирами масок», - сказала Хатуна Захашвили.





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