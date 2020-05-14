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Салоны красоты и эстетики откроются в Грузии с 18 мая
14.05.2020 12:38
С 18 мая в Грузии возобновят работу салоны красоты и центры эстетической медицины, которые закрыты уже два месяца из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«Исходя из существующего эпидемиологического положения, мы можем ускорить несколько этапов и раньше предпринять определенные шаги по открытию [экономики]. В рамках этих возможностей мы приняли решение о том, что с 18 мая, с понедельника, откроются салоны красоты и эстетические салоны», — заявил Гахария.
Правительство Грузии разработало план снятия ограничений, который состоит из шести пунктов. Переход к новым этапам происходит с учетом эпидемиологической ситуации.
С 27 апреля в Грузии разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, начали работу интернет-магазины, разрешена была доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа.
С 5 мая вернулись к работе строительные компании, открылись автомастерские и автомойки.
С 11 мая возобновлена работа всех видов производства, а также объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы. Ограничения по-прежнему остаются в силе для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров — моллов.
С сегодняшнего дня для въезда и выезда открыты Рустави и Гардабани. Ограничения на въезд и выезд из Тбилиси были отменены 11 мая, а из Батуми и Кутаиси – 5 мая. Во всех этих городах запрет действовал с 15 апреля. 18 мая также откроется Марнеульский район, где с 23 марта действует режим строгого карантина.
Ожидается, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.
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