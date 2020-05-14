

Гамкрелидзе: В правительстве Грузии не проводили целенаправленное тестирование на коронавирус

14.05.2020 12:38





Членам правительства Грузи и сотрудникамих пресс-служб не проводили целенаправленного тестирования на наличие коронавируса. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, глава Национального центра по контролю заболеваний (НЦКЗ) Амиран Гамкрелидзе.



При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что в случае необходимости или при наличии желания такое тестирование обязательно проведут.



«Это личная информация. Конечно, любому, у кого есть или будет желание, или возникнет необходимость, проведут тест, но только в этом случае, а не целенаправленно. Некоторые из них сами изъявили желание», — пояснил Гамкрелидзе.



Заместитель главы НЦКЗ Паата Имнадзе также отметил, что тестирование — это личная информация, которая не подлежит огласке.



«В СМИ появилась информация о нескольких таких случаях, когда сами [политики] рассказали об этом. Они находились в самоизоляции и, конечно, у нас нет права назвать вам конкретные имена», — сказал Имнадзе.



В начале марта стало известно о том, что коронавирусом заразился заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе. Он лично подтвердил это прессе, а 31 марта ведомство публично сообщило, что Нозадзе вылечился после прохождения лечения.



Также в СМИ в начале марта появлялись сообщения о том, что в самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус перешли заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и депутат парламента Отар Данелия.



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