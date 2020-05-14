

14 грузин подключились к виртуальной Академии World Rugby

14.05.2020 18:03





C 11 мая был запущен проект «Виртуальная Академия Высоких достижений» WorldRugby. К нему подключились 17 стран т.н. второго регбийного уровня.



Вебинары состоятся по 7 направлениям и будут продолжаться до конца сентября. Онлайн-семинары на данный момент проходят только для наставников национальных сборных, а все остальные направления будут запущены до 1 июня.



Для слушателей веб-конференция будет проводиться раз в 2 недели, а между каждым включением «студенты» будут выполнять специальные задания. Сначала планировалось, что каждую страну-участницу в семинаре будут представлять 7 специалистов – по одному на каждое из направлений, но в итоге сложилась такая ситуация, что из Грузии в этом мероприятии примут участие вдвое больше - 14 человек.

«Технически оказалось возможно, и я приветствую тот факт, что Грузия будет представлена в каждом из направлений двумя специалистами. Это было и нашей просьбой, и нашим требованием, ответ оказался положительным. Если бы была возможность, то к семинарам подключилось бы больше наших представителей», - заметил Гоча Сванидзе.



Детали, связанные с упомянутыми вебинарами прокомментировал президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе:



«Сегодня мы находимся в нестандартной ситуации, тренировочный процесс приостановлен по всему миру. Эти семинары должны нам помочь скорей восстановиться после возобновления процесса. Кроме того, это своего рода посыл о том, что мы - единая семья, и обязаны помогать друг другу. Возможно, видеосеминары в будущем могут послужить дешевой, финансово более доступной формой проведения семинаров, а также своего рода формой общения с World Rugby. Разница в классе между регбийными странами должна уменьшиться. Образование в этот смысле имеет важное значение, но не решающее. Для этого необходимо проводить больше международных матчей высокого уровня».



С грузинской стороны к семинарам World Rugby подключатся:

главные тренеры: Леван Маисашвили (национальная сборная) и Илиа Маисурадзе (U20);

тренеры по физподготовке: Иракли Чкониа и Давит Немсадзе;

судьи: Лука Киласониа и Ника Амашукели;

видеоаналитики: Давит Рамишвили и Лаша Мчедлишвили;

менеджеры Высоких достижений: Васил Абашидзе и Симон Маисурадзе;

менеджеры команд: Иракли Хундадзе и Лексо Иорданишвили;

операции и турнирный менеджмент: Лексо Гугава и Шалва Хабулиани.



По словам менеджера Высоких достижений СРГ Симона Маисурадзе, видеосеминары проведут известные специалисты мирового уровня. И это свидетельство важности данного мероприятия:



«World Rugby начал проводить новую политику развития менеджмента стран второго регбийного уровня два года назад с целью переподготовки соответствующих специалистов и для акцентирования важных тем. Мы, в свою очередь, очень мотивированы, и, по всей видимости, World Rugby придает этому проекту большое значение. Семинары проводят тренеры и специалисты высочайшего уровня, работавшие и продолжающие работать в сборных Новой Зеландии, Австралии, Англии и других ведущих стран».



В Грузии уже около месяца проводятся онлайн-семинары, о которых Гоча Сванидзе говорит следующее:



«Мы сначала же подхватили эту идею и уже ведутся внутренние семинары. Тренеры и специалисты, работающие в национальной и возрастных сборных страны, проводят семинары для слушателей, делятся с ними опытом, и это начинание обязательно принесет свои плоды».





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