

EMC: население Тетрицкаро осталось без основных медицинских средств

14.05.2020 21:02





Центр по обучению и мониторингу прав человека разместил на своей странице в Facebook заявление, в котором говорится, что население Тетрицкаро осталось без основных медицинских средств.



Согласно заявлению, положение населения стало еще хуже после увеличения числа новых случаев коронавируса. В муниципалитете функционируют только две инфраструктурно явно неисправные аптеки и одна больница.



«Население муниципалитета Тетрицкаро осталось без основных медицинских средств и ресурсов. Их положение еще больше ухудшилось после того, когда в результате увеличения числа случаев заражения вирусом Covid-19, правительство приняло решение закрыть муниципалитет.



В муниципалитете, где проживает более 20 000 человек, функционируют только две инфраструктурно явно неисправные аптеки и одна больница, где доступна только амбулаторная медицинская помощь. Созданное положение вызывает тревогу и открыто указывает на неэффективную работу местного самоуправления.

Для обеспечения населению муниципалитета быстрого и эффективного оказания медицинских услуг необходимо, чтобы правительство учло проблемы, выявленные в условиях пандемии и выделило бы соответствующие ресурсы для создания медицинской инфраструктуры в муниципалитете. Для обеспечения медицинской помощи населению необходимо, чтобы правительство Грузии и местное самоуправление работали быстро и согласованно», - говорится в заявлении EMC.





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