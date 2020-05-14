

В этом году в Грузии от СПИДа умерли 55 человек

14.05.2020 21:42





По состоянию на 13 мая 2020 года в Грузии зафиксировано 197 новых случаев заражения ВИЧ. По данным Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, за соответствующий период прошлого года было выявлено 214 новых случаев.



«По состоянию на 13 мая 2020 года в Центре СПИД зарегистрировано 8299 ВИЧ-инфицированных. В том числе 6196 мужчин и 2103 женщины. Большинству пациентов от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4340 пациентов, 1690 умерли.



По состоянию на 30 апреля 5200 (4614 + 586 Абхазия) пациентов проходят лечение от ВИЧ, в том числе 46 (38 + 8 (абхазские дети)) детей.



Распределение зарегистрированных случаев по способу передачи выглядит следующим образом: 37,3% (3093) — потребители инъекционных наркотиков; 48,4% (4019) — заразились в результате гетеросексуального контакта; 11,9% (991) — мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами; 1,3% (109) — заразились при вертикальной передаче; 0,5% (41) — реципиент крови; 0,6% (46) — путь передачи неизвестен», — заявляют в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.



По их данным, большинство случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Тбилиси (3074 случая, 87 из них иностранные граждане, два неопознанных); 1147 — в Самегрело; затем в Имерети — 998; 949 — в Аджарии; в Абхазии — (525); в Кахети (408) в Квемо Картли (473); в Шида Картли (304); в Гурии (175); в Самцхе-Джавахети (112) и др.



В 2020 году 55 человек, живущих с ВИЧ, умерли. В 2019 году — 116, в 2018 году — 135, в 2017 году — 127, в 2016 году — 168, в 2015 году — 94, в 2014 году — 84 человека. Среди умерших в 2020 году: 45 мужчин и 10 женщин. Всего в Грузии выявлено 116 ВИЧ-инфицированных детей. Среди них 70 — мальчиков, 46 — девочек. 27 умерли. Трое покинули страну.



Тестирование на ВИЧ бесплатно для граждан Грузии. Номер горячей линии Центра СПИД: 239-80-18», — говорится в заявлении Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.





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