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Число инфицированных в Грузии возросло до 667
14.05.2020 21:59
В Грузии выявлено еще 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
Согласно официальным данным, к этому времени в стране подтверждено 667 случаев коронавируса. Выздоровели 383 пациента, скончались 12 человек.
Трое граждан Грузии были перевезены на лечение из-за границы.
На карантине остаются 4233 человека, в стационарах под наблюдением врачей — 373.
Новые случаи инфицирования коронавирусом были выявлены в Болнисском муниципалитете.
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