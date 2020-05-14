

Число инфицированных в Грузии возросло до 667

14.05.2020 21:59





В Грузии выявлено еще 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.



Согласно официальным данным, к этому времени в стране подтверждено 667 случаев коронавируса. Выздоровели 383 пациента, скончались 12 человек.



Трое граждан Грузии были перевезены на лечение из-за границы.



На карантине остаются 4233 человека, в стационарах под наблюдением врачей — 373.



Новые случаи инфицирования коронавирусом были выявлены в Болнисском муниципалитете.



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