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Число инфицированных в Грузии возросло до 667


14.05.2020   21:59


В Грузии выявлено еще 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.

Согласно официальным данным, к этому времени в стране подтверждено 667 случаев коронавируса. Выздоровели 383 пациента, скончались 12 человек.

Трое граждан Грузии были перевезены на лечение из-за границы.

На карантине остаются 4233 человека, в стационарах под наблюдением врачей — 373.

Новые случаи инфицирования коронавирусом были выявлены в Болнисском муниципалитете.

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