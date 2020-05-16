

В Грузии от коронавируса выздоровели еще 26 человек

16.05.2020 11:25





В Грузии от коронавируса выздоровели еще 26 человек, всего от вируса вылечились 419 человек. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



В режиме карантина находится 3873 человека, а в стационаре под наблюдением – 393 лица.



Для информации, 419 из 677 инфицированных выздоровели, 12 же скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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