

Завтра священнослужители обойдут улицы Тбилиси и благословят жителей столицы

16.05.2020 19:42





По завершению завтрашней воскресной службы, Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа II благословит столицу и всю Грузию. Об этом говорится в сообщении Патриархии Грузии.



«По завершению недельного празднования Дня Грузии — удела пресвятой Богоматери, прибытия в Тбилиси иконы Ацкурской Богородицы, и в связи с Днем Святости семьи, 17 мая Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй после праздничной службы благословит семьи, столицу и всю Грузию.



По благословению патриарха, священники с иконами обойдут улицы Тбилиси, окропляя их святой водой и благословят население города.



Шествие автоколонны начнётся в 13:00 с территории кафедрального собора Святой Троицы — Самеба», — говорится в сообщении Патриархии ГПЦ.





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