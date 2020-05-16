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Завтра священнослужители обойдут улицы Тбилиси и благословят жителей столицы
16.05.2020 19:42
По завершению завтрашней воскресной службы, Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа II благословит столицу и всю Грузию. Об этом говорится в сообщении Патриархии Грузии.
«По завершению недельного празднования Дня Грузии — удела пресвятой Богоматери, прибытия в Тбилиси иконы Ацкурской Богородицы, и в связи с Днем Святости семьи, 17 мая Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй после праздничной службы благословит семьи, столицу и всю Грузию.
По благословению патриарха, священники с иконами обойдут улицы Тбилиси, окропляя их святой водой и благословят население города.
Шествие автоколонны начнётся в 13:00 с территории кафедрального собора Святой Троицы — Самеба», — говорится в сообщении Патриархии ГПЦ.
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