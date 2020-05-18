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В Грузии подтвержден 701 случай коронавируса, 432 пациента выздоровели


18.05.2020   11:16


В Грузии выявлены 6 новых случаев инфицирования коронавирусом. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.

Согласно официальным данным, в Грузии подтвержден 701 случая коронавируса.

Выздоровели еще 7 пациента. Всего выздоровели 432 человек.

Трое граждан Грузии были перевезены на лечение из-за границы.

От коронавируса в стране скончались 12 пациентов.

На карантине остаются 4890 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 357.



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