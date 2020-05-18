

В Грузии подтвержден 701 случай коронавируса, 432 пациента выздоровели

18.05.2020 11:16





В Грузии выявлены 6 новых случаев инфицирования коронавирусом. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.



Согласно официальным данным, в Грузии подтвержден 701 случая коронавируса.



Выздоровели еще 7 пациента. Всего выздоровели 432 человек.



Трое граждан Грузии были перевезены на лечение из-за границы.



От коронавируса в стране скончались 12 пациентов.



На карантине остаются 4890 человек, в стационарах под наблюдением врачей — 357.









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