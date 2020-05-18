

В Грузии с сегодняшнего дня открылись салоны красоты и центры эстетической медицины

18.05.2020 11:43





В Грузии с сегодняшнего дня открылись салоны красоты и центры эстетической медицины. Соответствующее решение было принято на проведенном 14 мая заседании правительства.



Как заявил тогда премьер, эпидемиологическая обстановка в стране позволяет ускорить определенные этапы.



«В связи с открытием экономики, исходя из эпидемиологической обстановки, мы можем ускорить несколько этапов, и в рамках этих возможностей приняли решение об открытии салонов красоты и центров эстетической медицины с 18 мая», - заявил Георгий Гахария.



Вместе с тем, салон красоты и центрам эстетической медицины придется работать с соблюдением специальных рекомендаций и гайдлайнов.



В частности, во избежание очередей и скопления людей обязательна предварительная запись. На площади в 5 кв. метров допускается только один клиент и один из членов обслуживающего персонала.



При этом расстояние между рабочими зонами должно быть не менее 2-х метров. Если это невозможно, разрешается использование различных барьеров, к примеру, движущихся стен, ширм и т.д., и их нужно тщательно дезинфицировать.



Перед началом работы салоны и центры эстетической медицины, в которых работают двадцать и более человек, должны ежедневно выполнять термоскрининг сотрудников и посетителей перед входом в помещение.



У входа должны быть размещены дезбарьеры. Предпочтительно, чтобы клиенты оплачивали услуги посредством карт.



При салонных услугах, включающих процедуры для лица, рук или ног, следует снимать только соответствующие средства индивидуальной защиты (к примеру, маска должна быть снята во время процедуры для лица). Во время процедур расстояние между клиентами должно составлять два метра, а мастер должен быть оснащен индивидуальными средствами защиты.



После каждого рабочего дня рабочее место должно быть очищено с использованием дезинфицирующих средств.





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