|
|
|
Имнадзе: В конце осени в Грузии ожидают вторую мощную волну COVID-19
18.05.2020 12:06
С конца осени мы ожидаем вторую мощную волну коронавируса. Вероятность этого высока. А зимой вирус значительно активизируется. Об этом заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил в интервью изданию Kviris Palitra. Он также выразил опасения, что со смягчением ограничительных мер количество инфицированных COVID-19 вырастет.
«Люди думают, что коронавирус ушел, но он никуда не уходил, он все еще с нами. Еще минимум год. <…> Давайте учиться жить вместе с коронавирусом: соблюдать социальное дистанцирование, избегать больших собраний, поддерживать гигиену рук и носить маски – таков образ жизни вместе с коронавирусом. Если мы будем следовать правилам, летом вирус будет менее активным».
По словам Имнадзе, вторую вону COVID-19 следует ожидать с конца ноября. Впрочем, возможно, будет и третья, и четвертая. «Но давайте сначала пройдем вторую волну, а потом поговорим об этом. К тому моменту либо будет создана вакцина, либо эффективный противовирусный препарат», — сказал эпидемиолог.
Замглавы Центра по контролю заболеваний также добавил: чтобы избежать одновременной вспышки коронавируса и вируса гриппа, необходимо больше прививаться от последнего. «Чем больше людей заболеет, тем больше будет перегружена медицинская система. Наша цель – сделать так, чтобы система здравоохранения могла позаботиться обо всех», — сказал Имнадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна