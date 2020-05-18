

Имнадзе: В конце осени в Грузии ожидают вторую мощную волну COVID-19

18.05.2020 12:06





С конца осени мы ожидаем вторую мощную волну коронавируса. Вероятность этого высока. А зимой вирус значительно активизируется. Об этом заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил в интервью изданию Kviris Palitra. Он также выразил опасения, что со смягчением ограничительных мер количество инфицированных COVID-19 вырастет.



«Люди думают, что коронавирус ушел, но он никуда не уходил, он все еще с нами. Еще минимум год. <…> Давайте учиться жить вместе с коронавирусом: соблюдать социальное дистанцирование, избегать больших собраний, поддерживать гигиену рук и носить маски – таков образ жизни вместе с коронавирусом. Если мы будем следовать правилам, летом вирус будет менее активным».



По словам Имнадзе, вторую вону COVID-19 следует ожидать с конца ноября. Впрочем, возможно, будет и третья, и четвертая. «Но давайте сначала пройдем вторую волну, а потом поговорим об этом. К тому моменту либо будет создана вакцина, либо эффективный противовирусный препарат», — сказал эпидемиолог.



Замглавы Центра по контролю заболеваний также добавил: чтобы избежать одновременной вспышки коронавируса и вируса гриппа, необходимо больше прививаться от последнего. «Чем больше людей заболеет, тем больше будет перегружена медицинская система. Наша цель – сделать так, чтобы система здравоохранения могла позаботиться обо всех», — сказал Имнадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







