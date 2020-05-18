

В ковид-клиниках Грузии на сегодняшний день лечатся 257 пациентов

18.05.2020 13:58

Новости-Грузия



В Грузии за минувшие сутки было выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом, при этом семь пациентов выздоровели и выписались.



Новые случаи инфицирования коронавирусом, выявленные в Грузии за последние сутки, связаны с Болниси (Восточная Грузия) и Зугдиди (Западная Грузия), заявила сегодня журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.



В частности, три случая связаны с Болниси, еще три — с Зугдиди. Источники заражения всех пациентов известны.



В инфекционной больнице Тбилиси на данный момент лечится 31 пациент, инфицированный коронавирусом. Состояние двух оценивается как тяжелое. Состояние еще одного пациента, которое оценивалось как критическое, улучшилось и на данный момент его положение оценивается как тяжелое.



Из шести новых случаев коронавируса в инфекционную больницу Тбилиси попал только один, его состояние не тяжелое. Что касается семи выздоровевших, то двое являются пациентами этой клиники. На данный момент в этой больнице также остаются два несовршеннолетних пациента.



По словам Эзугбая, количество вылеченных пациентов довольно серьезно превышает число пациентов, проходящих на данный момент лечение в клиниках.



Всего в ковид-клиниках Грузии на сегодняшний день лечатся 257 пациентов. При этом количество выздоровевших уже на 147 превышает число пациентов, которые на данный момент проходят лечение, — заявила Эзугбая.



В клинике имени Вахтанга Бочоришвили шесть новых пациентов. Трое из них связаны с кластером Болниси, еще трое доставлены из карантинной зоны. Состояние одного нового пациента тяжелое и он переведен в реанимационное отделение.



В настоящее время там лечатся 43 пациентов. Из них десять являются подростками. В реанимационном отделении остаются два пациента. В клинике врачи ожидают выздоровления четырех пациентов, среди них один ребенок.



В Первую университетскую клинику Тбилиси новых пациентов не поступало уже в течение десяти дней. Сегодня клинику покинут четыре выздоровевших пациентов.



В клинике остаются 28 пациентов с коронавирусом, из них состояние одного сравнительно тяжелое, в случае остальных не выражены тяжелые клиническские патологии.



«На данный момент у нас в клинике наименьшее количество пациентов с коронавирусом после начала эпидемии – всего 20 инфицированных, что очень нас радует. В реанимационном отделении остается один пациент, который остается на искусственной вентиляции легких, но у него сравнительно положительная динамика», — заявил глава клиники Леван Ратиани.



Согласно последним данным, опубликованным на правительственном сайте StopCov, коронавирус лабораторно подтвержден в Грузии у 701 человека, трех граждан Грузии привезли для лечения из других стран, 432 пациентов выздоровели, 12 скончались.



Число граждан, находящихся в карантине, составляет 3 787, а под наблюдением медиков в стационарах находятся 337 человек.



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